Donne al museo tra Mafai e Chagall

di Ermanno Pasolini

La Fondazione Tito Balestra di Longiano, la galleria d’arte moderna e contemporanea tra le più strutturate, importanti della Regione Emilia Romagna e Museo di qualità, festeggia la settimana dedicata alle donne con un regalo, una proposta culturale e un brindisi. A partire da oggi e fino a venerdì per tutte le donne che vorranno visitare le sale museali l’ingresso sarà gratuito. Si potranno ammirare quadri di Guttuso, Rosai, Mafai, Sironi, Chagall, Maccari e tantissimi artisti che hanno fatto la storia del ‘900.

Nella giornata di sabato avrà luogo invece una visita guidata a tema su com’è cambiata la rappresentazione e il ruolo della donna nell’arte del ‘900. Il tour si terrà nel pomeriggio, alle 18, e sono consigliate le prenotazioni. L’esperienza, attraverso le interpretazioni di importanti artisti, sarà occasione per capire le trasformazioni nella raffigurazione artistica della donna ma anche il suo ruolo chiave come artista, musa e centro vivo del mondo dell’arte. Inoltre la selezione di opere prese in esame consentirà anche di illustrare le stagioni e le personalità della pittura del Novecento. Durante la visita si avrà modo di parlare di Guttuso e di Maccari e la loro personale rappresentazione della donna, ma anche la figura della donna per Matisse o Goya, fino ad arrivare a Zancanaro, Vespignani e Netta, al Ritratto di Anna, la sua figura e Tito, e il suo ruolo per la Fondazione.

Il percorso durerà circa un’ora e sarà intervallato da letture e momenti di riflessione da parte di Beatrice Valeriani, mentre le visite guidate saranno tenute da Ilaria Tait e Margherita Rossi. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di ammirare i tesori della ricca collezione del Castello Malatestiano di Longiano, sede della Fondazione Tito Balestra in una nuova e originalissima prospettiva. Al termine del percorso, aperitivo in terrazza offerto dalla Fondazione Balestra in collaborazione con il Caffè del Teatro di Longiano e accompagnamento musicale. Il costo è di 5 euro a persona. Per nformazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 0547 665850 o inviare una mail a [email protected]