’Donne dei deserti’ a Monteleone. Pellicole firmate da registe arabe

Venerdì, sabato e domenica, in piazza Byron, a Monteleone, si svolge la seconda edizione della rassegna "Cinema al castello", che avrà il suo focus sulle pellicole realizzate da registe dei Paesi islamici. Il ciclo di proiezioni, con inizio alle 20.30 (a ingresso gratuito), intitolato "Donne dei deserti" è curato da Ada Grilli, con introduzione del critico cinematografico Gianfranco Miro Gori. L’evento rappresenta una delle tappe di un progetto più ampio dedicato alle tre arti visive cinema, fotografia e arte di strada che si snoda per tutto il 2025 in varie sedi e dà continuità alla rassegna del marzo scorso tenutasi presso la sala cinema della Biblioteca Malatestiana e del Cinema Odeon di Bologna. Questa nuova selezione di film guarda al Medio Oriente, con particolare attenzione ad Arabia, Libano e Israele: un’area accomunata, almeno in parte, dalla lingua araba e dall’influenza della religione islamica, che continua a permeare profondamente la vita sociale. "In questi Paesi – osserva Grilli – le condizioni di vita delle donne sono estremamente eterogenee, soprattutto per quanto riguarda i diritti civili e le disuguaglianze di genere. I tre titoli scelti per l’arena di Monteleone si propongono dunque di restituire uno spaccato delle diverse realtà femminili: da un lato quelle inserite in contesti urbani, dove la modernità si intreccia con la tradizione in un dialogo complesso, dall’altro quelle che vivono in situazioni di marginalità o isolamento, dove il peso della tradizione resta forte e poco scalfito da stimoli di cambiamento.

Ecco i titoli: venerdì "La bicicletta verde" (durata 92’) di Haifaa al Mansour, prima regista donna dell’Arabia Saudita e autrice del film. A causa delle restrizioni al suo lavoro di regista, in quanto donna, Haifaa si è dovuta spesso nascondere in un van e da lì dirigere gli interpreti. Il lungometraggio narra di Wadjda è una bambina di 10 anni che desidera una bicicletta per competere con un amico, sfidando le rigide normative di genere della sua società. Per ottenerla si impegna in piccoli lavoretti e concorsi religiosi. Sabato: "E ora dove andiamo?" (durata 110’). Dal Libano, cinque vedove affrontano la guerra religiosa del villaggio in nome della loro amicizia. Domenica: "Libere, disobbedienti, innamorate" (durata 96’). Tre coinquiline di Tel Aviv si scontrano, ciascuna a suo modo, con la società araba. "Con le storie raccontate dai tre titoli selezionati – conclude Grilli – l’obiettivo è di testimoniare aspetti della vita quotidiana delle donne sia in contesti urbani dove la modernità irrompe con forza e si mescola alla tradizione, sia in contesti di marginalità urbana e di isolamento geografico e culturale dove la tradizione persiste e resiste senza evidenti stimoli critici. Consiglio la visione dei primi due film anche ad un pubblico di giovani". Alla rassegna è abbinato un concorso con premi in natura che invita ad individuare e a riportare su di una scheda elementi e oggetti che compaiono nelle pellicole. Inoltre, è possibile gustare ogni sera un cibo diverso tipico e vegetariano della cucina mediorentale. L’ingresso alle serate è gratuito, ma la prenotazione è consigliata. La rassegna è prodotta da Officina eventi di Venezia in collaborazione con l’associazione Il borgo odoroso Aps di Monteleone e sostenuta da Romagna Banca. In caso di maltempo i presenti potranno trasferirsi al teatro di Montiano.

Raffaella Candoli