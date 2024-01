Donne e bimbi nella seconda guerra mondiale

Nell’ambito delle iniziative proposte dal Comune in occasione del Giorno della Memoria, e per ricordare l’80esimo anniversario delle stragi nazifasciste sull’Appennino tosco-emiliano, stasera, alle 21, allo Spazio Marte Cesena, in via Silvio Corbari, va in scena "Donne e bambini - storie dalla seconda guerra mondiale", di Matteo Morigi. Lo spettacolo è stato creato per ricordare la storia recente del nostro paese e per sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche più che mai attuali, come i conflitti bellici e il coinvolgimento di civili. Nel corso della serata la guerra di liberazione italiana sarà raccontata da Matteo Morigi e Serena Morolli attraverso quattro storie con protagonisti donne e bambini: Irma Bandiera, Quarto Delvecchio, Elsa Oliva, Genny Bibolotti Marsili e il figlio Mario. Le vicende sono state ricostruite attraverso testimonianze dirette, documenti originali, le parole di Renata Viganò, le interviste di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina. Per riassaporare le atmosfere di quegli anni, dal palcoscenico alla platea riecheggeranno brani spensierati e canzoni d’amore, in netto contrasto con la drammatica situazione che la popolazione stava vivendo. Diplomato alla Scuola del Teatro Musicale, Matteo Morigi, cesenate, studia con maestri di caratura mondiale. La sua versatilità lo porta a recitare negli ambiti più svariati, dal teatro musicale alla prosa, dall’opera alla televisione, permettendogli di esibirsi in rassegne prestigiose come il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Soprano cesenate, Serena Morolli si approccia alla musica all’età di tredici anni e si diploma in canto lirico al Conservatorio "Bruno Maderna". ha lavorato con registi come Emma Dante, Cristina Mazzavillani Muti e importanti direttori d’orchestra. Debutta come solista al Teatro Regio di Torino nell’opera Pinocchio di Pierangelo Valtinoni.