Donne e disabilità una mostra alla Malatestiana

Donne e disabilità acquisita, una condizione che può mostrare una doppia fragilità. Per focalizzarne gli aspetti più sommersi approda in Biblioteca Malatestiana il progetto "Mim-Osa", organizzato dall’assessorato alle Politiche delle Differenze del Comune di Cesena e dal Forum sui Generis nell’ambito delle iniziative il "Marzo delle donne". A partire da mercoledì 7 marzo, alle 17,30 sarà visitabile, per un intero mese (fino a domenica 7 aprile) un’esposizione di immagini e parole che racconterà un percorso già svolto. Un messaggio di valorizzazione della persona che partendo da un tema specifico vuole allargarsi, in occasione della festa della donna, a tutte le donne. Il progetto si è sviluppato in tre moduli: nella prima parte si sono svolti incontri di gruppo condotti dalla psicoterapeuta Monika Piscaglia e la referente del progetto Ginkgo, Giuseppina Bonavolontà, in cui sono state affrontate tematiche legate al sentirsi/percepirsi donna con l’utilizzo di strumenti come foto, musica, immagini. Il percorso è poi proseguito con due laboratori esperienziali: il primo improntato sulla cura di sé, grazie alla collaborazione con l’ente di formazione Techne; il secondo di tipo creativo, presso la fondazione Enaip, è stato caratterizzato dalla sperimentazione della manualità per la realizzazione di accessori con l’utilizzo di varie tecniche e materiali. "La condizione di disabilità - dicono gli organizzatori - assume un aspetto centrale nella vita della persona. É necessario un lungo e lento lavoro per ritrovare una nuova dimensione personale che possa ri-comprendere e accettare tutte le parti di sé".