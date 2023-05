Donne e lavoro, una sfida aperta Fidapa fa il punto alla Malatestiana

"Il mondo del lavoro femminile tra situazione attuale e orizzonti futuri. Criticità e prospettive". Su questa complessa tematica Fidapa (Federazione italiana donne arti, professioni e affari), sezione di Cesena Malatesta, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato Piccolo Mondo e Apeiron organizza per sabato alle 9.30, alla sala Lignea della Malatestiana, un convegno che gode del patrocinio del Comune e di Fidapa BPW Italy Distretto Nord Est. I saluti istituzionali saranno portati rispettivamente dalla presidente del Consiglio comunale Nicoletta Dall’Ara e dalla past presidente Susanna Benetti. Interverranno a relazionare Carla Castellucci, consigliera di Parità della Provincia Forlì-Cesena e componente della task force nazionale relativa alla "Violenza" per il Distretto Nord-Est Fidapa; Daniela Pedduzza presidente di Confartigianato Cesena; Camilla Fabbri, presidente dell’Ordine degli architetti di Forlì-Cesena; Barbara Monachesi, responsabile dei Progetti Apeiron, Marika Verna, imprenditrice turistica e socia Fidapa e Carmelina Labruzzo, assessora ai Servizi per le persone e le famiglie. Relazione e conclusioni di Carla Laura Petruzzelli, presidente Distretto Nord-Est Fidapa, laureata in Scienze Aziendali, Economia e Management. Presenti anche Maria Teresa Bonanni, presidente provinciale dei Consulenti del lavoro, Fulvia Fabbri del Movimento Donne Impresa di Confartigianato e Maria Santerini componente associazione Donne imprenditrici Aidda.

"Trattare l’argomento del lavoro femminile – spiega la past presidente Fidapa Cesena Malatesta Giuseppina Ghini -, significa tenere alta l’attenzione sul ruolo che la donna esercita in ambito lavorativo. Il lavoro è un’attività fondamentale per l’identità personale, è garanzia di indipendenza e di riconoscimento sociale, ma le donne devono contemporaneamente ricoprire anche ruoli di uguale impegno in seno alla famiglia, nella conduzione della casa, l’accudimento dei figli prima e la cura dei familiari anziani poi. Nonostante queste capacità vengano riconosciute sul piano della cura, risultano al contrario fonte di discriminazione di genere in ambito lavorativo, il che si traduce in minore presenza femminile ai livelli di vertice, e non di rado, disparità di trattamento economico rispetto agli uomini". "Relativamente alla materie riunite nella categoria cosiddetta Stem – aggiunge la presidente provinciale dell’Ordine degli architetti Camilla Fabbri -, va fatto un distinguo tra alcune materie ed altre: mentre nel settore della ricerca la parità di genere sta facendo passi da gigante, anche se ancora non si possa negare che ci sia una disuguaglianza, nelle professioni più legate alla tecnologia applicata sul campo e in particolare nella cantieristica - parlando di Architettura -, il divario, al compimento quest’anno del centesimo anno della professione è ancora tangibile, soprattutto nella libera professione che porta le colleghe ad una presenza costante in cantiere, ambiente ancora prettamente maschile. Ma quello che ci permette di colmare questo divario è la grande professionalità che ci contraddistingue e che ci porta ad essere apprezzate come professioniste in ogni settore. Sono fermamente convinta che si sia sulla buona, anzi ottima strada, per colmare questo divario la cui forbice si sta stringendo sempre più".

Raffaella Candoli