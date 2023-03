Donne e madri nella mostra a Case Frini

L’inaugurazione della mostra ’Pittoriche Figure Femminili’ all’Officina dell’Arte di Case Frini, è la terza azione dell’iniziativa ’Tra musica e arti visive’, promossa per la ricorrenza dell’ 8 marzo dall’Officina stessa, in collaborazione con la Società Amici del Monte, associazioni Femminili Fidapa Malatesta e PerleDonne. Tre sono le linee tematiche che si intrecciano nella mostra, frutto anche dell’apporto di collezionisti privati: "La prima - spiega Fusconi – è dedicata alla donna nel suo esclusivo ruolo di ‘mater’, mentre nella seconda si punta su particolari primi piani di volti con le loro espressioni variamente comunicative; infine, la terza comprende ‘interni’ con figure femminili colte in situazioni ed atteggiamenti diversi". Tra gli autori non mancano i maggiori esponenti dell’arte cesenate, a cominciare dalla cosiddetta "generazione di mezzo" di Giovanni Cappelli, Luciano Caldari, Alberto Sughi, Obes Gazza, Osvaldo Piraccini. In mostra figurano pure artisti italiani presenti nel collezionismo cesenate come Vespignani, Fieschi, Pini, Vacchi. L’esposizione, che si conclude domenica 26 sarà visitabile su appuntamento dal giovedì alla domenica. (cell. 3388501051 – www.officinadellartecesena.it).