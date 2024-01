Donne, sostegno all’occupazione

Apeiron Odv si prepara ad avviare il progetto Her Chance – Percorsi per il rilancio dell’occupazione femminile in collaborazione con Adecco Italia spa, Asp Cesena Valle Savio, VolontaRomagna, Ipazia, Fidapa-Bpw, Confartigianato, Trama di terre e varie aziende del territorio. Il progetto, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna – Assessorato alle Pari Opportunità`, intende sostenere l’orientamento e l’inserimento (o re-inserimento) lavorativo delle donne, nei territori di Cesena e Imola, rafforzando la presenza e il ruolo delle donne nell’economia e nella società. In particolare , sono aperte le iscrizioni al percorso di orientamento al lavoro in gruppo, disegnato e implementato in collaborazione con Adecco Inclusion, la divisione dell’Agenzia per il Lavoro Adecco, rivolto a donne disoccupate o inoccupate del territorio che desiderano entrare o rientrare nel mondo del lavoro. Grazie a due moduli complementari, uno tecnico-giuridico e l’altro dedicato alle competenze trasversali, l’obiettivo è proporre una formazione fortemente interattiva che sin dall’orientamento al lavoro favorisca l’empowerment delle donne coinvolte. L’orientamento sarà seguito da laboratori di ricerca attiva del lavoro, individuale e in gruppo, che grazie all’affiancamento di espert? intendono fornire alle partecipanti strumenti concreti per l’inserimento lavorativo oltre che possibilità di stage presso aziende del territorio, partner del progetto. I percorsi iniziano il 13 di febbraio. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e per iscriversi al percorso scrivere a info@apeironitalia.it o inviare messaggio (whatsapp o sms) a 3534651545 (Giulia).