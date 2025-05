Donne tra lavoro e famiglia: "L’indipendenza è forza"

La conciliazione degli impegni professionali con quelli della famiglia e della vita privata in genere è uno dei nodi della condizione femminile in rapporto al mondo del lavoro. Una situazione che ha fatto passi in avanti, ma che resta comunque difficoltosa e segna ancora un ‘gap’ tra i generi. Un esempio positivo, uno spaccato di esperienza significativo, viene dalla direttrice dell’ufficio postale di Cesena Centro, in Subborgo Comandini. In Poste Italiane il 64% dei dipendenti sono donne.

Patrizia Manuela Rinaldi, da 37 anni in Poste Italiane, è anche madre di tre figlie, Federica, Elisa e Serena. Ha mosso i primi passi nel mondo postale da semplice portalettere con entusiasmo e voglia di imparare, senza mai nascondere il desiderio di diventare madre. "Ho vinto il concorso da portalettere, arrivando ventinovesima su seimila partecipanti! Quando è arrivata la prima figlia avevo 27 anni, a 28 ho avuto la seconda e dopo poco la terza, un bel tris di donne determinate– racconta - forse qualcuno avrà pensato che avrei messo in pausa le mie ambizioni".

Invece Patrizia ha fatto esattamente l’opposto: ha trasformato la maternità in forza. Dopo qualche anno, ha partecipato a un concorso interno per un ruolo nell’ufficio postale e ha iniziato il suo percorso prima come sportellista e poi come direttrice fino ad arrivare a dirigere la sede più grande di Cesena.

"Non è stato tutto sempre facile – prosegue Patrizia Manuela Rinaldi – sono arrivata in Poste Italiane giovanissima, ho affrontato il lavoro con passione e tenacia, scalando gradualmente ogni tappa del mio percorso professionale. Ho visto cambiare il mondo postale, dal francobollo al digital, dall’incollare con la colla i numeri di accettazione sui bollettini allo spiegare a un cliente come pagare il bollettino tramite app, ma anche nei momenti più duri ho cercato di mantenere il sorriso, fuori e dentro la famiglia".

La direttrice sottolinea l’importanza come donna di essere una persona indipendente e trasmettere l’importanza di ciò anche alle figlie. "Per me veder crescere le mie figlie, indipendenti e determinate e sapere che, nel mio piccolo, ho dimostrato loro che non bisogna scegliere tra carriera e famiglia: si può essere entrambe le cose, con amore e con forza è l’obiettivo migliore raggiunto" conclude Patrizia Manuela Rinaldi.