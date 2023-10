Donzelli al palazzo del Ridotto inaugura la scuola di politica

Palazzo del Ridotto gremito di iscritti, militanti e simpatizzanti, dove sabato sera Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, ha tenuto a battesimo la scuola di formazione politica promossa dal partito. Con lui sul palco anche Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore regionale; Alice Buonguerrieri, deputato e coordinatore provinciale; e Nicholas Pellegrini, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale. Un appuntamento che si è arricchito anche della presenza di sindaci e amministratori locali e che ha visto Donzelli analizzare il percorso della destra italiana e le tappe che hanno portato Fratelli d’Italia alla guida delgoverno. Il responsabile nazionale organizzazione di FdI - tra aneddoti, storie e consigli – ha spiegato come è stato conquistato, centimetro dopo centimetro, lo spazio politico e la fiducia degli Italiani. Da qui l’importanza della scuola di formazione politica, che vedrà a partire da novembre un appuntamento al mese su riforma della giustizia, enti locali e sulle politiche europee. Un percorso per far crescere la classe dirigente della comunità di Fratelli d’Italia.

L’appuntamento di sabato era invece dedicato al primo anno di Governo Meloni. "Un anno di risultati, un anno di grande impegno che ci ha visto servire la nostra Patria – dice Alice Buonguerrieri – Ed è questo approccio a fare la differenza: nessuno di noi ha iniziato a impegnarsi e fare militanza avendo l’obiettivo di diventare consigliere comunale, provinciale, regionale, deputato... Ciascuno di noi ha iniziato a fare militanza nella destra italiana non certo per ambizioni personali, che lasciamo alla sinistra, ma perché convinto del fatto che solo buttandosi nella mischia personalmente, forti delle proprie idee e valori, avrebbe potuto dare il proprio contributo".