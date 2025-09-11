Dopo 65 anni chiude la Bottegaccia

’La Bottegaccia’ ha chiuso bottega. La titolare dello storico negozio di abbigliamento e moda di via Manin, Marisa Tinti, che tutti chiamano Marisa di Bagno, dopo 65 anni di intensa attività lavorativa, ora ha 88 anni di età proprio ben portati, ha tirato giù la serranda per il meritato riposo. Ma prima di girare per sempre la chiave nella serratura del suo negozio, ha voluto salutare tutta la comunità e, ovviamente, i suoi clienti con una serata in allegria e in compagnia, offrendo anche un ricco buffet preparato dall’azienda Fumaiolo di Alfero. Una serata di festa, corredata, altresì, da un coinvolgente, intrattenimento musicale, con note e canzoni del duo Alfredino e Gianni.

A salutare con affetto, simpatia, gratitudine, la Marisa di Bagno, donna di classe e di grande disponibilità e professionalità, c’erano alcune centinaia di persone, non solo di Bagno, ma arrivate anche da San Piero, Valle del Savio, dalla Romagna, dalla Toscana e anche ben oltre. "Domenica sera 7 settembre Bagno di Romagna ha festeggiato una donna straordinaria e una storia che resterà per sempre nel cuore del nostro borgo – dice la giunta comunale –. Dopo 65 anni di passione professionale, dedizione ed eleganza, la nostra Marisa chiude la sua amatissima Bottegaccia, che non è stata soltanto un negozio, ma un punto d’incontro, un simbolo di accoglienza e un pezzo di vita per intere generazioni. Marisa, bagnese doc con passaporto direttamente al Calderone (antico rione di Bagno, ndr), è stata ed è un fulgido esempio per i giovani: per la determinazione, la dedizione al lavoro, al territorio e alle sue iniziative, sempre vissute con spirito ampio e autentico".

"Con infinita gratitudine – prosegue la giunta –, tutta la comunità si stringe intorno a lei per dirle semplicemente ’Grazie di cuore Marisa’. Perchè la sua storia non si chiude: continuerà a vivere nei ricordi, negli sguardi e nei sorrisi di chi ha avuto la fortuna di incontrarti".

Tornando alla serata dei saluti, il sindaco Enrico Spighi, oltre ad esprimere a Marisa parole di riconoscenza e ringraziamento, anche a nome della giunta presente alla festa con gli assessori, le ha consegnato una targa di riconoscenza e ringraziamento a nome dell’Amministrazione e della comunità. Marisa, particolarmente commossa per il riconoscimento pubblico ricevuto, ha ringraziato di cuore l’amministrazione comunale e tutti i presenti che, al termine delle sue parole, le hanno tributato un grande e caloroso applauso. Un ringraziamento speciale, pieno di affetto Marisa lo ha rivolto a Elvezia Balassini, 101 anni compiuti alla grande l’aprile scorso, presente coi suoi familiari alla festa della Bottegaccia, di cui 65 anni fa è stata fra le primissime clienti.

Gilberto Mosconi