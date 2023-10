Dopo dieci mesi il ’Caffè Pascoli’ riapre con una nuova gestione

Dopo dieci mesi di chiusura per cambio gestione, ha riaperto il bar in via Pascoli a pochi metri dalla casa natale di Giovanni Pascoli. E’ gestito da Angelica Fioroni e dalla mamma Isabella che lo hanno ribattezzato ’Caffè Pascoli’. Ha detto l’assessore alle attività economiche Stefania Presti: "E’ sempre un piacere inaugurare una nuova attività che significa portare gente e dare maggiore movimento al centro storico. Un caffè che serviva in quanto accanto a Casa Pascoli ci sono la Casa della Musica e il nuovo Centro di Documentazione Pascoliano e così tanti sono i visitatori che arrivano ogni giorno". Dicono le titolari: "Il Caffè Pascoli sarà aperto tutti i giorni a parte il lunedì pomeriggio. La particolarità è che sui muri, all’interno, sono state scritte poesie di Giovanni Pascoli e la gente si ferma incuriosita a leggerle".

e. p.