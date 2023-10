Dopo dodici anni di precariato l’insegnante deve essere risarcita

La sezione lavoro della Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni di una insegnante di scuola dell’infanzia che aveva lavorato per undici anni (dal 2005 al 2016) per il Comune di Cesena con contratti a termine rinnovati di volta in volta, ma non l’aveva mai stabilizzata.

La donna, stanca della precarietà lavorativa, aveva vinto un concorso del Ministero dell’istruzione, e ora lavora come insegnante della scuola d’infanzia, ma alle dipendenze dello Stato.

Quando l’insegnante lasciò le scuole comunali avendo vinto il concorso statale, fece causa all’Amministrazione comunale per l’abuso nell’utilizzazione dei contratti a termine. Il tribunale di Forlì accolse parzialmente la sua richiesta e condannò il Comune di Cesena a versare alla donna otto mensilità dell’ultima retribuzione.

Durante la causa il Comune offrì alla donna l’assunzione a tempo indeterminato a partire dall’agosto 2019, ma la donna rifiutò perché già era assunta dal Miur. Questa offerta di assunzione, però, fu presa in considerazione dalla Corte d’appello di Bologna che annullò la sentenza di primo grado compensando le spese, cioé decidendo che ogni parte del processo dove provvedere alle proprie spese legali.

La lavoratrice fece ricorso alla Cassazione con l’assistenza dell’avvocato Federico D’Elia dello studio Galleano di Milano chiedendo la corresponsione di 12 mensilità (una per ogni anni di precariato), ma anche il Comune fece ricorso con l’avvocato Fiammetta Zoffoli.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’insegnante e ha rinviato il fascicolo alla Corte d’appello di Bologna affinché, con una diversa composizione, faccia un nuovo processo, tenendo in considerazione che l’offerta del posto di lavoro non esclude il lavoratore dall’aver diritto al risarcimento per la reiterazione illegittima dei contratti a termine.

Paolo Morelli