Dopo i fatti di Corte Dandini. Manifestazione contro il razzismo : "La sede di CasaPound va chiusa"

"Fuori Casapound da Cesena", "Cesena non è un porto sicuro per chi ha la pelle nera", "Vogliamo poter avere la possibilità di passare da corte Dandini senza aver paura". Erano i messaggi diffusi ieri pomeriggio in piazza della Libertà dove circa 300 persone si sono radunate per mostrare solidarietà alle tre persone rimaste coinvolte in una rissa nei pressi del circolo ‘Diavolessa’ riconducibile a Casapound. Sul fatto specifico sono in corso indagini, cinque persone sono state denunciate, compresi i tre giovani in questione, e le versioni delle parti restano diametralmente opposte. "Non è stata una rissa, è stata un’aggressione – hanno rivendicato i presenti, contestando le ricostruzioni dei fatti differenti rispetto dalle loro –. Un’aggressione che è stata dovuta semplicemente al colore della pelle. Un’aggressione razzista".

In piazza sventolavano, oltre a un vessillo italiano, bandiere palestinesi, comuniste e tanti cartelli contro il razzismo. Razzismo evocato in relazione ai recenti fatti di cronaca, ma anche ad altre problematiche cittadine, che spaziano dalle difficoltà di trovare alloggi in affitto per gli stranieri, ai temi del lavoro nero o sottopagato. "Siamo stanchi di non sentirci al sicuro nelle nostre città, vogliamo vedere chiuse tutte le sedi di Casapound, perché le uniche persone straniere qui sono proprio i loro iscritti".

Chi si è alternato al microfono ha dichiarato la propria solidarietà verso le tre persone coinvolte nella vicenda di corte Dandini, allargando poi spesso il quadro a livello cittadino e nazionale, contestando il Governo Meloni, accusato di non affrontare un problema che sta diventando sempre più grave, alimentato da crescenti casi di violenza e discriminazione. "Se ci fossero state altre persone aggredite che non hanno denunciato quanto accaduto? La sede di Casapound deve essere chiusa". Alla manifestazione sono intervenuti esponenti politici cittadini dello schieramento di centrosinistra, oltre a delegazioni di Cgil, Anpi e Mediterranea. Quest’ultima associazione in particolare, da sempre attiva nel salvataggio dei migranti in mare, ha rivendicato la necessità di attuare differenti politiche di accoglienza, che non si possono esaurire dopo lo sbarco in Italia, ma devono proseguire a tutte le latitudini del nostro Paese, garantendo sicurezza e solidarietà. Anpi ha portato il suo stendardo, con le medaglie dedicate ai partigiani e alla Resistenza. La Resistenza di chi nel 1944 vide la città mettersi alle spalle il periodo nazifascista. "Siamo qui per ribadire che Cesena è e resta antifascista".

Luca Ravaglia