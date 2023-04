Dopo il naufragio del terzo polo "Nel territorio si va avanti insieme"

Non solo il partito unico con la fusione di Azione e Italia Viva, ma anche il terzo polo pare naufragato – però in politica mai dire mai – dopo la rottura tra Calenda e Renzi. E anche il territorio cesenate e forlivese ne subisce le conseguenze. Il processo di radicamento era stato avviato, così come la tessitura delle trame per le comunali del 2024 di una forza centrista con molte aspettative, che poteva correre da sola, oppure allearsi con centrosinistra o centrodestra.

Fabio Orlati, coordinatore provinciale di Azione che è presente più nell’area forlivese, non pare scoraggiato: "La narrazione prevalente attribuirebbe le responsabilità della battuta d’arresto alle personalità narcisistiche dei due leader - afferma Orlati –. In realtà era complesso fondersi in un partito unico perchè le due realtà politiche, pur entrambe di centro, sono diverse: una più strutturata e l’altra, noi di Azione, più partito d’opinione. Ciò detto, crediamo che il territorio possa dare segnali importanti lavorando insieme per una convergenza anche con le altre forze politiche e civiche vicine a questa area che per Azione è oltre la sinistra e la destra. Continuiamo a lavorare in questa prospettiva".

"Gli sviluppi nazionali – afferma dal canto suo Tommaso Pirini, cesenate coordinatore provinciale di Italia Viva – sono stati accolti con sorpresa nel territorio dove già per le politiche del settembre scorso si era lavorato insieme con candidature condivise e un buon risultato elettorale provinciale. Non si ferma dunque il nostro lavoro comune sul territorio per creare un’ampia area di centro riformista che possa giocare un ruolo di primo piano alle amministrative dialogando con più forze politche". Fra queste i cattolici Popolari per Cesena con punto di riferimento Gilberto Zoffoli.

Ma con la rottura tra Calenda e Renzi, c’è chi prevede che il magro destino dei due singoli partiti possa essere quello di far convogliare qualche esponente in liste civiche, altro che terzo polo o come lo voleva chiamare.

Andrea Alessandrini