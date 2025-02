Dopo il raid nel parcheggio: "Installeremo un cancello"

Il Comune interverrà per aumentare la sicurezza nel complesso di Cesena Anni 90, i cui sotterranei sono stati depredati da sgraditi visitatori nella notte tra lunedì e martedì. "La rabbia dei residenti di corte Botticelli - ha commentato l’assessore alla mobilità Christian Castorri - in relazione al raid vandalico che ha portato al danneggiamento di otto auto e di una serie di saracinesche dei garage, è legittima. Per questo stiamo lavorando per rendere operativo il prima possibile un nuovo cancello che abbiamo collocato all’ingresso della struttura e che dovrà servire a limitare gli accessi, garantendo più sicurezza a chi lascia l’auto in sosta nella struttura".

In particolare le lamentele dei residenti riguardavano i costi di mille euro all’anno da versare all’ente pubblico per poter usufruire di un posto auto, cifra che evidentemente non li ha messi al riparo da furti e danneggiamenti. Con in più il fatto che negli ultimi tempi gli spazi del parcheggio sarebbero stati scelti anche come dormitorio e luogo di traffici non leciti da parte di alcune persone senza fissa dimora, come hanno dimostrato i numerosi ritrovamenti di siringhe usate (rimosse in più occasioni dai residenti stessi) e di indumenti in un vano tecnico, probabilmente utilizzato come camera da letto di fortuna.

"In relazione al pagamento dei mille euro annui – ha ripreso Castorri – serve chiarire che si tratta del costo dell’abbonamento che garantisce la disponibilità di un posto auto per 365 giorni. Già in queste ore siamo al lavoro per garantire la piena funzionalità del nuovo cancello, già collocato, il più velocemente possibile". In effetti, fino a qualche mese fa l’accesso alla struttura veniva chiuso alla sera, per impedire indebite intrusioni, ma poi le cose sono cambiate. Anche con l’intento di garantire l’accessibilità dei posti a uso pubblico 24 ore al giorno.

"Il vecchio metodo – ha chiarito Castorri – prevedeva una chiusura manuale. Stiamo intervenendo per modificare le cose, tenendo in primo piano le esigenze dei residenti". Residenti che nel frattempo continuano a chiedere opere più decise a loro tutela. Aree che avrebbero dovuto restare inaccessibili agli esterni al complesso sono infatti state violate, così come c’è chi è riuscito ad arrivare fino alle scale che conducono direttamente agli appartamenti, volendo poi testimoniare il proprio passaggio forzando e lasciando aperte le buchette delle lettere.