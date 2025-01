Dopo l’alluvione gemellaggio con Pomaretto

Domani alle 11 nella sala consiliare del comune di Montiano verrà accolta in forma ufficiale una delegazione del comune di Pomaretto, guidata dal sindaco Danilo Breusa. Pomaretto è un comune di 970 abitanti appollaiato sulle Alpi del Piemonte. In occasione della tragica alluvione del maggio 2023 l’amministrazione comunale di Pomaretto ha chiamato il sindaco di Montiano Fabio Molari dando la disponibilità a raccogliere fondi per dare un supporto economico per ripristinare le frane. Dice il sindaco Fabio Molari: "A Pomaretto organizzarono vari eventi raccogliendo un totale di 7.500 euro che ci sono stati donati in occasione di un nostro viaggio nel comune piemontese diventato nostro amico. Sabato prossimo per la prima volta saranno a Montiano nostri ospiti in occasione della festa del maiale e insieme alla Pro Loco e alla 3MontiBand organizzeremo un momento conviviale nel teatrino parrocchiale di Montenovo". e.p.