Dopo l’alluvione rinasce il ’campino’ di Linaro

L’amministrazione comunale di Mercato Saraceno ha stanziato 7mila euro (reperiti fra le donazioni pro-alluvione) a titolo di contributo alla Proloco di Linaro-San Romano la ricostruzione del ’campino’, un’area sportiva di proprietà comunale. E questo per la realizzazione di un piccolo campo da calcetto con a fianco un’area a verde pubblico attrezzato, giochi per bambini, aree di sosta e barbecue; in pratica un’area di gioco e di incontro per grandi e bambini della frazione di Linaro e, più in generale, di tutta la vallata del Borello che ne è sprovvista. Nel frattempo la Regione ha provveduto a ripulire totalmente il ’campino’ che era divenuto un’area di deposito di cumuli di terra e di detriti a seguito dell’alluvione e dei lavori di messa in sicurezza del vicino Rio Valle, che esondò durante l’alluvione trasportando fango ed alberi caduti.

"Stanno quindi maturando – spiegano i referenti della Proloco di Linaro- San Romano - le condizioni per realizzare questo progetto, che tuttavia potrà vedere la luce solo se ci sarà una grande partecipazione e impegno di forze del volontariato locale, uomini e mezzi di cui si rende necessaria la disponibilità e l’attivazione in modo coordinato sotto l’egida della Proloco. Senza questo impegno sociale degli abitanti del luogo, l’opera non potrà essere in alcun modo ricostruita".

Il ’campino’ venne realizzato alla fine del secolo scorso nel luogo in cui sorgeva il vecchio cimitero ottocentesco di Linaro in disuso da decenni e oramai ridotto a pochi ruderi. Si trattava di un campo da calcetto molto utilizzato dai giovani e bambini del luogo ed anche come sede in cui si svolgevano feste ed eventi. Già dall’estate scorsa la Proloco aveva avviato una raccolta fondi per ricostruire le opere distrutte e per realizzare i propri progetti, inserendo anche quest’area sportiva e ludica. "E’ questa una speranza – aggiungono i linaresi - e una scommessa di rinascita, grazie anche e soprattutto al generoso contributo dei donatori che hanno aderito alla raccolta fondi".

Edoardo Turci