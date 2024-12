Dopo le maratone a tavola: "Ora torniamo in forma"

La lunga maratona delle festività, si sa, è appena cominciata, eppure c’è già chi – reduce da circa un mese di cene aziendali e festeggiamenti di ogni genere – è pronto ad alzare bandiera bianca dinanzi all’ennesimo pasto ad alto tasso glicemico e alcolico. Meglio sottrarsi e rischiare, così, di deludere chi ci invita o andare avanti a oltranza fino al 6 gennaio? La risposta giusta, come sempre, sta nel mezzo: a confermarlo è la fitness influencer savignanese Martina Baiardi, personal trainer online (il suo profilo Instagram vanta oltre 520mila follower) e autrice del libro ‘Da domani mi alleno (per davvero)’. "La priorità, ora, è riprendere pian piano la propria routine senza strafare – esordisce Baiardi -, ricominciare a muoversi e a preparare piatti più bilanciati negli ‘intervalli’ fra una ricorrenza e l’altra, evitando i digiuni e l’esercizio fisico eccessivo. Tali comportamenti, adottati senza una supervisione medica, possono rivelarsi controproducenti o addirittura dannosi per la salute". Meglio, quindi, svolgere dell’attività fisica moderata, magari all’aria aperta: "sfatiamo il mito per cui il freddo facilita il proliferare di raffreddori e influenze. Non c’è alcun legame fra le temperature rigide e i cosiddetti ‘mali di stagione’ che, anzi, sono favoriti dalla lunga permanenza in ambienti chiusi, spesso troppo riscaldati e affollati – prosegue la fit influencer, laureata in Scienze Motorie al campus universitario di Rimini -. Approfittiamo dei ritmi rallentati dei giorni di ferie per goderci qualche ora fuori, al sole, anche per una semplice passeggiata". Scivolare in una spirale fatta di rinunce, inviti rifiutati e sensi di colpa può tradursi in uno spreco di energie ugualmente controproducente, specie se a ridosso di un nuovo anno che richiede una dose aggiuntiva di positività ed entusiasmo: "lasciarsi prendere dal panico per un leggero aumento di peso non è la soluzione – continua Baiardi -. Porsi degli obiettivi personali certamente aiuta, ma devono essere obiettivi realistici, da raggiungere un passo alla volta".

Proprio la filosofia dei ‘piccoli passi’ è uno dei cavalli di battaglia della coach romagnola, che si è fatta conoscere, fra l’altro, per i suoi pacchetti di allenamento denominati ‘Sveltina’, della durata di 10 minuti al giorno. "È grazie alle piccole abitudini che si arriva ai grandi risultati – conferma -: se ci poniamo l’obiettivo di leggere un capitolo di un libro al giorno, anziché stare 30 minuti davanti al telefono, alla fine dell’anno avremo letto almeno 15 libri. Se ci alleniamo solo 15 minuti al giorno, a fine anno avremo portato a casa oltre 90 ore di allenamento". Un mini-circuito, allora, per rimettersi in forma e smaltire, senza forzature, gli eccessi di queste giornate? "Consiglio di cominciare con un minuto di salto con la corda o skip (saltelli) sul posto – risponde Baiardi – Seguono 20 squat, a corpo libero o con pesi leggeri. Poi, un altro minuto di corda da saltare o skip, seguito da un minuto di plank per gli addominali. Altri 60 secondi di corda e, infine, un esercizio per le braccia: ottimi i piegamenti. Dopo una pausa per riprendere fiato, ripetiamo l’intera serie per 3 volte".

Maddalena De Franchis