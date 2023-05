Dopo le precipitazioni Giornata di allerta rossa Pericolo per le frane, ma il meteo migliora

di Luca Ravaglia

Nel territorio cesenate il peggio potrebbe dover ancora arrivare. Non più in tema di precipitazioni, ma in relazione alle criticità idrauliche che rischiano di generare frane anche di significativa portata. Il maltempo che in queste ore ha colpito molto duramente l’Emilia Romagna, si è fatto sentire anche nel territorio cesenate, fortunatamente in maniera ben più lieve rispetto a quanto accaduto nelle vicine aree forlivesi e ravennati, ma l’Arpae regionale ha anticipato per le prossime ore un quadro da ‘allerta rossa’ anche nel nostro comprensorio, in relazione appunto al rischio che le ingenti piogge cadute soprattutto martedì possano aver indebolito il terreno.

A questo quadro si aggiunge anche un’allerta arancione legata alle possibili problematiche idrogeologiche, evidentemente connesse allo stesso fattore di rischio. Lo stato di allerta è iniziato nel pomeriggio di ieri e durerà fino alla mezzanotte di oggi. La buona notizia riguarda invece il quadro climatico, che sta volgendo decisamente al meglio. In ogni caso nella giornata di ieri e nella nottata che la ha preceduta sono stati tanti gli interventi che si sono resi necessari prima di tutto da parte dei vigili del fuoco, che per esempio nella zona della riviera, sono intervenuti con un’idrovora per svuotare dall’acqua alcune abitazioni che si erano allagate a Cesenatico.

Per far fronte alle tante chiamate, è stato necessario potenziare il servizio di soccorso con il richiamo di unità fuori turno. Riguardo alla città di Cesena invece, si è formata una frana in via Vicinale Tomba di Casetto, nella zona di Roversano, una frazione che anche per la conformazione del suo terreno è purtroppo spesso soggetta a questo genere di criticità. L’evento si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì e nelle ore successive sono scattati gli interventi di ripristino da parte degli operatori comunali per consentire nuovamente il transito, che è stato riaperto nel pomeriggio di ieri. Agli interventi provvisori appena effettuati, seguirà poi un lavoro definitivo di regimazione delle acque e consolidamento delle scarpate. Andando verso la zona della Valle del Savio invece, la strada provinciale 134 ‘via Piana’ che collega Ranchio e Pieve di Rivoschio è stata chiusa dal chilometro 7 al chilometro 8. "I tecnici della Provincia – ha riepilogato il presidente (nonché sindaco di Cesena) Enzo Lattuca – dopo un coordinamento con la Prefettura stanno predisponendo un monitoraggio delle situazioni critiche e una ricognizione dei danni il più possibile puntuale per procedere al ripristino della viabilità. Ci sono anche una serie di frane e smottamenti meno impattanti che occupano solo parzialmente le carreggiate e su cui andremo ad intervenire subito dopo le emergenze".

La situazione di emergenza creata dal maltempo nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena ha generato notevoli problematiche anche al transito dei bus di Start Romagna nelle zone coinvolte, con deviazioni di percorso o corse annullate. A tal proposito, è stata predisposta una pagina sul sito aziendale per aggiornare i clienti sulla situazione in evoluzione, al link https:www.startromagna.itinfobusemergenza-maltempo-faenza-e-ravennate