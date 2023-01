Dopo l’Epifania ripartono i corsi di Dance Dream

Dopo le settimane intense che hanno preceduto il Natale e le festività di fine anno, con il Giocodanza e una due giorni di auguri, l’associazione Dance Dream osserva una pausa sino all’Epifania, con la riapertura dei corsi fissata per lunedì 9 gennaio. Le persone interessate ai corsi ed agli stage possono telefonare al 347 9182244, oppure recarsi direttamente in sede, in piazza Ugo Bassi, accanto alla stazione ferroviaria di Cesenatico, dove negli ultimi anni tante ragazze e ragazzi si sono formati in varie discipline.