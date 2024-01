Dopo l’inizio sottotono, ora hanno fame di punti

Una certa continuità di risultati la Spal negli ultimi tempi l’ha raggiunta, sono sei infatti i risultati positivi infilati dalla squadra allenata da Colucci.

Adesso però per risalire la classifica servono le vittorie: un solo successo nelle ultime sei giornate, appena quattro dall’inizio del campionato sono un bottino davvero magro.

Il Cesena non deve sottovalutare una squadra che sta sicuramente deludendo ma almeno nel rendimento interno ha tenuto finora un passo accettabile. Di sicuro il problema principale della Spal è il numero di gol finora segnati; con sedici reti messe a segno la formazione biancoazzurra possiede il terzo peggior attacco, solo Olbia con dodici e Fermana con undici gol segnati hanno fatto peggio.

Infatti in questi giorni di mercato il responsabile tecnico Filippo Fusco sta cercando un attaccante che possa garantire una maggiore pericolosità.

Intanto per mettere più qualità nel centrocampo è arrivato a Ferrara, Marcel Buchel (foto), il cui curriculum composto da molte stagioni giocate con le maglie del Bologna, Ascoli, Verona autorizza a pensare che possa aiutare ad alzare il livello della manovra.

Leonardo Colucci, subentrato alla guida Spal dopo sei giornate all’esonerato Domenico di Carlo, sta schierando la squadra con la difesa a quattro in linea, tre centrocampisti e tre attaccanti.

In questa stagione stanno sicuramente mancando i gol di Mirco Antenucci, l’attaccante che nella sua lunga carriera si è sempre distinto per la regolarità nell’andare in gol è fermo a quota uno, si tratta inoltre di una rete che non ha fruttato punti.

Per Buchel già oggi potrebbe esserci spazio per farlo esordire, Marco Bertini sarà assente per squalifica, il centrocampista ex Ascoli negli ultimi mesi si è allenato da solo e potrebbe entrare a gara in corso. Curiosamente l’ultima squadra sconfitta dalla Spal è l’Olbia che il Cesena ha battuto domenica scorsa.

Roberto Daltri