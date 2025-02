Dopo nove anni aspetta ancora il risarcimento

Da quasi nove anni aspetta il risarcimento per danni riportati un un incidente stradale, anche se nessuna somma potrà mai ridargli l’uso delle gambe perso a causa dell’ incidente avvenuto nel 2016. Protagonista della vicenda è un giovane ravennate, ormai diventato uomo, che stava percorrendo con la sua moto la strada provinciale 26 Colle del Carnaio, uno degli itinerari più ‘battuti’ dai motociclisti, nella zona di San Piero in Bagno. A causa del manto stradale dissestato, il motociclista perse il controllo del mezzo, rovinò a terra e fu investito da un’auto.

Il motociclista, patrocinato dallo studio legale Rossetti-Dionigi di Cesena, fece una causa chiedendo il risarcimento dei danni subiti all’assicurazione dell’automobilista che lo aveva investito, ma la relazione del consulente del giudice indicò il pessimo stato del manto stradale come causa dell’incidente, scagionando l’automobilista. Inoltre, a riprova della pessima gestione dell’infrastruttura, c’è il fatto che all’epoca nella strada provinciale 26 c’era il limite di velocità di 90 chilometri all’ora, e successivamente è stato abbassato a 30 all’ora.

Per questo, dopo una pausa di riflessione, il motociclista e il suo studio legale hanno citato in giudizio la Provincia di Forlì-Cesena chiedendo un risarcimento di 1,3 milioni di euro. La Provincia, d’intesa con l’assicurazione, ha affidato la pratica all’avvocato Matteo Arginelli di Cesena che si opporrà alla richiesta. Ci sarà, quindi, un altro processo civile per cui il motociclista dovrà aspettare altri anni prima di essere risarcito.