"Dopo Oreste vorrei fare Ligabue"

Un solo attore in scena, ma non si tratta di un monologo. Stasera al Dolcini di Mercato e domani a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, Claudio Casadio porta in scena ‘l’Oreste, quando i morti uccidono i vivi’. Sul palco l’attore ravennate interpreta un personaggio di grande impatto emotivo, che dialoga con le illustrazioni di Andrea Bruno. La regia è di Giuseppe Marini e il testo è di Francesco Niccolini. Per questo ruolo Casadio ha vinto il premio nazionale Enriquez come miglior attore di teatro classico. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita sul sito di Liveticket.

Casadio, cosa racconta in scena? "Sul palco interpreto Oreste, un personaggio abbandonato da bambino che si ritrova dentro al manicomio dell’Osservanza di Imola. È un personaggio dal passato doloroso e struggente, che non avendo un amore concreto, se lo inventa. È una sorta di affresco sulla solitudine".

Come nasce lo spettacolo? "Durante gli anni della pandemia io e Francesco Niccolini abbiamo deciso di creare qualcosa insieme. Lui ha trovato delle storie bellissime su un uomo rinchiuso al manicomio di Volterra. All’epoca, inoltre, il festival di Lucca Comics voleva collaborare col mondo del teatro, perciò possiamo parlare di Graphic novel theater".

Cioè? "Pur essendo l’unico attore in carne e ossa, lo spettacolo non è un monologo. Si tratta, infatti, di una commedia in cui sul palco dialogo con le illustrazioni animate del bravissimo fumettista Andrea Bruno. Questa tecnica rende al meglio l’idea che il protagonista abbia a che fare con elementi prodotti dalla sua mente. Mi piace molto recitare con questi compagni virtuali".

Come reagisce il pubblico? "Solitamente gli spettatori restano a bocca aperta per questi effetti visivi. Inoltre, si commuovono ed empatizzano con un personaggio tragico e dotato di grande forza emotiva. Il messaggio dello spettacolo è che senza amore diventa difficile vivere, tutti ne abbiamo bisogno".

Grazie ad Oreste ha vinto il premio Enriquez come miglior attore. "È un risultato che mi rende orgoglioso, ma i premi non sono il motivo per cui recito. Li vedo più come un segno che si sta lavorando bene. È comunque un risultato che fa molto piacere".

C’è un personaggio che vorrebbe portare sul palco? "Ho tante idee, ma in futuro mi piacerebbe rappresentare il personaggio del pittore emiliano Antonio Ligabue. È un artista che mi affascina, inoltre fisicamente gli assomiglio, dunque più avanti non mi dispiacerebbe interpretarlo a teatro".

Su cosa si concentrerà nei prossimi mesi? "In attesa del nuovo spettacolo che porterò in scena da settembre, mi occuperò di alcune riletture di testi classici assieme ad una compagnia di giovani attori per aprire le porte del teatro ai ragazzi".