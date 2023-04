Dopo Pasqua cantiere in piazza Fabbri, suolo pubblico dei bar salvo

Dopo Pasqua, martedì 11 aprile, il cantiere delle tre piazze si sposterà in piazza Fabbri con l’avvio delle relative opere, a partire dai sottoservizi di acqua e gas. Fino all’ultima settimana di maggio, il parcheggio interrato non sarà fruibile dagli utilizzatori che, per l’intero periodo interessato dalla chiusura, utilizzando la tessera magnetica già assegnata da Atr, potranno parcheggiare gratuitamente la propria auto nella struttura multipiano di via IV novembre.

L’avvio di questa ulteriore fase dei lavori corrisponde alla conclusione della posa della pavimentazione in piazza Bufalini, in corrispondenza dell’accesso alla Biblioteca Malatestiana antica, lato via Montalti, e dell’ingresso principale, ai piedi della statua di Maurizio Bufalini.

La nuova estetica della piazza sarà completata con la messa a dimora delle piante nelle aiuole che arredano gli spazi. Questa fase dei lavori potrà causare disagi alle attività presenti nell’area e ai residenti.

L’amministrazione comunale, d’intesa con le ditte, sta facendo tutto il possibile per ridurre i tempi di cantiere. Pur con l’avvio dei lavori in piazza Fabbri, tutti i pubblici esercizi presenti nell’area potranno conservare il suolo pubblico.

Inoltre, saranno garantiti un passaggio pedonale che costeggerà i fabbricati e il transito dei residenti di via Boccaquattro, in entrata e in uscita, dalla via Chiaramonti.

A partire da venerdì i portoni della Biblioteca Malatestiana saranno intanto aperti al pubblico, compreso l’ingresso di via Montalti, che è stato quello utilizzato nell’ultimo periodo, utilizzabile anche dalle persone disabili.

Il cantiere volgerà a conclusione, salvo imprevisti si cautela a precisare l’amministrazione comunale, in vista della festa patronale di San Giovanni.

I lavori sono eseguiti da una raggruppamento temporaneo di quattro realtà imprenditoriali, guidato dalla ditta Zambelli srl di Galeata.

Della cordata fanno parte anche Coromano di Fratta Terme, Coir Consorzio imprese romagnole di Cesena, Azienda Agricola fratelli Buccelletti srl di Castiglion Fiorentino e Tecne srl di Riccione.