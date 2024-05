Dopo Toscano, spunta Liverani ma c’è D’Aversa

L’addio tra Toscano e Cesena oramai dovrebbe essere una cosa di pochi giorni, giusto il tempo, probabilmente, che il ds Fabio Artico rientri dalle vacanze, domenica. Toscano dovrebbe essere diretto a Catania da dove è arrivata una proposta di ben tre anni di contratto. E’ chiaro che tra Toscano, che ha ancora un anno di contratto in bianconero, e il Cesena ci saranno da discutere le clausole dell’addio. Risolte queste, il candidato a sotituirlo dovrebbe essere già pronto. Quanto meno il ds Artico non si farà trovare impreparato, ha già un nome in mente. Ha sentito diversi agenti di allenatori e ha contattato un solo allenatore direttamente e questo in virtù dei buon rapporti d’amicizia può essere Roberto D’Aversa. Tra gli agenti, un contatto lo ha avuto, con quello di Fabio Liverani, esonerato a marzo scorso dalla Salernitana dopo aver raccolto appena un punto in 5 partite. Le parti si sono sentite, questo è sicuro. Poi se la scelta di Artico ricadrà su Liverani è un’altra storia. Liverani, quindi, si aggiunge alla lunga lista dei papabili per quello che sarà il dopo Toscano dove in pole c’è Roberto D’Aversa, a seguire Leonardo Semplici, Massimiliano Alvini, Moreno Longo e Roberto Breda. Da sciogliere non c’è soltanto il nodo allenatore, ma pure quello del dg, casella ancora vacante in casa Cesena. L’ultima voce nell’ambiente riporta il nome di Leandro Rinaudo, attuale ds del Palermo in scadenza, che avrebbe potuto accettare di fare anche il dg. Rinaudo ha smentito prontamente: "Ho bei ricordi a Cesena ma non sarò io il nuovo direttore generale, non ho avuto contatti con la società". Ad ogni modo anche questo nodo in settimana dovrebbe sciogliersi. Nel frattempo il Bologna si è fatto vivo per il 2004 Matteo Francesconi.

s. v.