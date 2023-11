Dopo tre giorni il porto canale torna navigabile

Il porto canale è tornato navigabile, dopo tre giorni in cui il Comune ha disposto la chiusura ad intermittenza delle porte vinciane. L’allerta meteo per l’acqua alta e le raffiche di vento è scaduta e, salvo diramazioni di nuove allerte, le porte rimarranno aperte. Il provvedimento è stato comunicato alle associazioni in rappresentanza dei pescatori, dei diportisti e delle attività sui moli. C’è la massima attenzione perché l’autunno è un periodo di maggior rischio per il porto e i corsi d’acqua.