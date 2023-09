Dopo tre mesi chiude il ’Celestia’: "Per insostenibilità economica"

Non è durata nemmeno quattro mesi l’avventura del nuovo ristorante ’Celèstia’ di Cesenatico. Dopo tre mesi e mezzo il locale ha chiuso i battenti definitivamente. Ad annunciarlo è stato il noto chef Gianluca Renzi (nella foto), che da Bologna, dove aveva la Stella Michelin con il ristorante I Portici, si era trasferito in riviera per una nuova sfida professionale ed aveva aperto il ’Celèstia’ nell’edificio in viale Trento dove sino allo scorso anno c’era il ’Magnolia’ di Alberto Faccani. Anche il ’Celèstia’ era potenzialmente valevole di una Stella Michelin, tant’è che il nuovo locale inaugurato nel mese di maggio era già stato segnalato, quindi è normale che ci sia dell’amarezza, come quella manifestata dallo stesso Renzi in un post sui social: "Mi sono trasferito a Cesenatico per partecipare ad un progetto che ho contribuito a far crescere in ogni momento con grande professionalità e passione, facendo un’importante scelta di vita. La proprietà ha deciso però repentinamente di chiudere il ristorante ’Celèstia’ dopo neanche tre mesi e mezzo dall’apertura per insostenibilità economica e cessata attività, senza neanche un minimo preavviso. È un’amara delusione e c’è tanta incredulità, soprattutto per un team di giovani lavoratori con tanta voglia di crescere e di fare bene. Ringrazio tutti i clienti che mi hanno sostenuto in questo progetto, il mio staff che mi ha supportato e ha creduto nel nostro lavoro, giornalisti e guide che sono venuti a conoscerci. Ringrazio inoltre la città di Cesenatico, il sindaco Matteo Gozzoli e tutta la Romagna, per avermi accolto con grande curiosità e calore".

g.m.