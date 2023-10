Doppia anteprima a Villa Torlonia

Saranno 19 gli appuntamenti che animeranno il palcoscenico nella cornice del Parco Poesia di San Mauro Pascoli da ottobre fino ad aprile, curati da Sillaba Coop, con il contributo del Comune di San Mauro Pascoli e della Regione Emilia-Romagna. Il sipario si alzerà ufficialmente questa sera e domani con una doppia anteprima che avrà tra i suoi protagonisti Roberto Mercadini. Verrà inaugurato anche il nuovo spazio relax e lettura per gli spettatori, una piccola caffetteria per il pre teatro e per la lettura di riviste culturali e libri. Questa sera alle 20 la programmazione ufficiale di Villa Torlonia Teatro sarà illustrata e presentata dalla sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia. Alle 21 Roberto Mercadini sarà in conversazione con Silvia Camporesi sul progetto fotografico "Mirabilia", un viaggio alla ricerca di luoghi speciali, meraviglie della natura, musei insoliti. Nel foyer il pubblico potrà ammirare un allestimento fotografico con alcune immagini tratte da "Mirabilia". La serata è a ingresso libero.

Mercadini tornerà sul palco di Parco Poesia di San Mauro Pascoli domani sera dalle 21 con "La più strana delle meraviglie. Monologo da e su William Shakespeare" con la serata che sarà registrata per il programma Teatro di RAI 5. Mercadini racconta l’immortale drammaturgo e poeta inglese, il suo tempo, il suo teatro, e lo stupore che egli è ancora in grado di trasmettere al pubblico di tutto il mondo, creando sempre grande interesse e scoprendo novità. Una serata in cui Roberto Mercadini svelerà tante cose su William Shakespeare. Ingresso 15 euro. Info: 370 3685093. Per l’occasione sarà possibile acquistare i biglietti o l’abbonamento agli spettacoli in programma nel cartellone teatrale. Info e prenotazioni 370-3685093 spettatore@sillaba.org- La Biglietteria del Teatro sarà aperta un’ora prima dello spettacolo.

e.p.