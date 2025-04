Doppie nozze di diamante: "Amori nati in balera"

A Savignano sul Rubicone due fratelli, imprenditori del ballo, molto conosciuti, stimati e apprezzati, si sposarono lo stesso giorno venerdì 3 aprile 1965. Sessant’anni dopo, domenica scorsa, hanno festeggiato insieme alle loro famiglie le nozze di diamante. Sono Delio Delvecchio di 89 anni e suo fratello Dario di 87. Il 3 aprile 1965 nella collegiata di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, Delio si unì in matrimonio con Adriana Gobbi originaria di San Mauro Pascoli, mentre Dario si sposò con Elsa Bertozzi di Montilgallo di Longiano. La famiglia Delvecchio è molto conosciuta non solo nella Valle del Rubicone, ma in tutta la Romagna anche per avere guidato per anni il dancing Euroclub fondato dai loro genitori Rinaldo e Caterina il 17 gennaio 1946. Unico locale in Italia a essere sempre gestito dalla stessa famiglia e che nel 2026 compirà gli 80 anni di attività. E’ stata naturalmente un’unica festa. Delio e Adriana con i figli Fabiola con Bruno e Fabio con Valentina e i nipoti Giulia e Jacopo e Dario ed Elsa con i figli Rinaldo e Roberto con Ilaria e i nipoti Leonardo e Laura.

Ma chi si è fidanzato prima dei due? "Io – dice Dario Delvecchio – Sono più piccolo di età, ma a ventuno anni ero già fidanzato. Il nostro incontro è avvenuto durante la festa parrocchiale nel giugno 1957. Lei poi veniva a ballare nel nostro locale che allora si chiamava Bastia".

"Io invece ho conosciuto mia moglie nel locale da ballo – continua Delio Delvecchio – L’ho incontrata nel 1959. Veniva a ballare, pomeriggio e sera, accompagnata sempre da sua mamma come era di moda allora".

Storie d’altri tempi. Con corteggiamenti, fidanzamenti e promesse di matrimonio. "Poco dopo esserci incontrati – spiega ancora Delio – ci siamo fidanzati in casa, come fece mio fratello Dario. Poi tutte e due le ragazze le abbiamo portate a lavorare come bariste nel nostro locale da ballo che allora era condotto insieme ai nostri genitori Rinaldo e Caterina".

La decisione di sposarsi nello stesso giorno ha una storia singolare: "In quei tempi nel periodo di Quaresima era vietato ballare. Per approfittare della chiusura obbligatoria del locale chiedemmo una dispensa speciale al vescovo di Rimini per poterci sposare ugualmente in Quaresima. Quindici giorni prima di Pasqua ci sposammo, di domenica".

Il viaggio di nozze, ovviamente, li vide tutti insieme amorevolmente. "Certamente – concludono i fratelli Delvecchio –. Il matrimonio fu celebrato alle 10 della domenica, poi il pranzo al ristorante Girarrosto a Cesena. Alle 16 siamo partiti col Maggiolone alla volta di Bologna per poi proseguire a Firenze, Roma dove siamo rimasti tre giorni e quattro a Napoli e Capri. Il lunedì di Pasqua riaprimmo il locale anche perché il giorno di Pasqua allora non si poteva ballare".