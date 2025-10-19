Doppietta di Frabotta, il Cesena si ritrova. I bianconeri si godono la rivincita sullo Spezia

SPEZIA1CESENA2

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewki, Hristov, Mateju; Cassata (18’ st Candelari), Kouda (1’ st Vignali), Esposito, Nagy, Aurelio (18’ st Beruatto); Soleri (26’ st Vlahovic), Lapadula. A disp.: Mascardi, Loria, Cistana, Onofri, Jack, Di Serio, Candela, Artistico. All.: D’Angelo.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (38’ st Guidi), Francesconi (28’ st Adamo), Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi (38’ st Diao). A disp.: Fontana, Ferretti, Amoran, Piacentini, Celia, Arrigoni, Bertaccini, Tosku. All.: Mignani.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Reti: 4’ pt Lapadula, 38’ e 46’ pt Frabotta.

Note: Presenti 9mila spettatori. Ammoniti Francesconi, Castagnetti, Klinsmann, Mangraviti, Esposito e il tecnico Mignani. Angoli 6- per lo Spezia. Recuperi: 3’ pt e 7’ st.

Ritrova la vittoria il Cesena che si conferma squadra da trasferta, con la doppietta di Frabotta, e la chiave della cassaforte nei guanti di Klinsmann nel suo personale duello con Esposito. Prova di grande carattere quella della squadra bianconera nonostante ben cinque defezioni (out Bastoni, Bisoli, Siano, Magni e Olivieri) e un arbitraggio da rivedere. Lo Spezia resta ultimo in classifica per una sconfitta il cui prologo è l’azione del raddoppio romagnolo, con Frabotta liberissimo al limite dell’area di mirare l’angolino e calciare libero come un fringuello.

Dopo le due sconfitte consecutive (a Frosinone in casa con la Reggiana), il Cesena invece consolida il look di corsara da trasferta a fronte della sindrome del Manuzzi dove la vittoria manca da maggio. E riscatta pure la beffa della sconfitta nella passata stagione. Occasione succosa per il Cesena di tornare a muovere la classifica con una vittoria che vale tanto per come nasce. Si, perché in apertura riappare la versione croce rossa a rianimare uno Spezia impaurito, capace sin lì di conquistare un solo punto in 4 gare al Picco. La solita fase difensiva disastrosa regala il vantaggio a Lapadula, gentile omaggio di Mangraviti su cross da sinistra telefonatissimo di Aurelio sul quale anche Zaro ha colpe. Il match è agli albori, torna il buco nero romagnolo, la solita bischerata che regala il gol all’avversario per una difesa sinora mai imbattuta.

Ma è veemente la reazione romagnola con una caterva di occasioni soprattutto di rimessa in un match che diventa vibrante, coi liguri all’angolo nonostante il vantaggio (palo di Blesa, occasioni per Castagnetti, Ciervo, Francesconi, Berti e Shpendi) fino alla capocciata di Frabotta su corner di Ciervo e spizzata di Ciofi. Meritatissimo il pari, perché Berti pontifica in cattedra, distribuisce cioccolatini, Castagnetti monumentale con la sua esperienza e trancia ogni velleità dal mezzo. La fucilata di Frabotta dal limite è la ciliegina per un tempo condotto a ritmi garibaldini. Ai liguri resta la bravura di Esposito su punizione e qui salta fuori l’altro eroe di serata, quel Klinsmann che si conferma al Picco miglior portiere cadetto con tre interventi strepitosi sempre sul talento spezzino, di cui l’ultimo a tempo e recupero scaduti quando toglie dall’incrocio la palla per una punizione inventata da Calzavara.

Daniele Zandoli