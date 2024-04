Doppio concerto al Noi Lounge

Il quartetto di Stefano Bedetti terrà un concerto al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’appuntamento è questa sera alle 22 per un evento di Jazzenatico 2024. Bedetti, con la creatività corposa dei suoi sax tenore e soprano, divide la sua esperienza musicale fra New York e l’Italia; è considerato uno dei big internazionali del sassofono. Al suo fianco suonano Alfonso Santimone al pianoforte, il quale ha collaborato anche con il mitico Giulio Capiozzo; Stefano Senni considerato un contrabbassista di grande spessore, e Matteo Frigerio, batterista che ha trovato ampio spazio nel panorama jazz. Il biglietto d’ingresso costa 21 euro incluso un drink. È consigliata la prenotazione e gli interessati possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma. Nello stile del club è possibile anche cenare in sala davanti al palco. Domani sera, sempre al Noi e sempre alle 22, si cambia decisamente genere, con l’esibizione del duo Nicoletta Noè & Bonomo. Nicoletta Noè è una della voci piu’ interessanti del panorama indie alternative italiano, che ha saputo sintetizzare nelle sue canzoni il dream pop, il folk della west coast e la saudade. La cantautrice e polistrumentista, sarà accompagnata da Giuseppe Bonomo, produttore e chitarrista molto apprezzato per il suono e la musicalità raffinata. Oltre ai brani di Nicoletta verranno eseguite reinterpretazioni delle loro principali fonti di ispirazione, che sono Carol King, Elton John, Tom Jobim, Velvet Underground, Marvin Gaye, sino ai Beatles.

Giacomo Mascellani