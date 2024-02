Doppio concerto al Noi Lounge

Lorenzo Tucci e i Matrioska sono i protagonisti della due giorni di concerti al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Il primo appuntamento è questa sera alle 22, per lo spettacolo del trio di Lorenzo Tucci, batterista e jazzista di fama internazionale, il quale si presenta per eseguire tutti i brani originali di sua composizione, che spaziano da atmosfere intimistiche e riflessive a ritmiche più complesse e articolate, senza perdere di vista l’importanza della melodia, che Tucci in questo progetto vuole esaltare. Per l’occasione il percussionista si presenta affiancato da Claudio Filippini al pianoforte e Daniele Sorrentino al contrabbasso, due musicisti in stile jazz contemporaneo, con i quali tesse le trame di un stile vivace e moderno, dando vita ad un nuovo progetto musicale. L’ingresso per assistere al concerto costa 23 euro incluso un drink.

Domani, sempre alle 22, si esibiranno dal vivo i Matrioska, una band rilevante nella scena alternativa e ska italiana, formatasi nel dicembre del 1996 a Milano. I primi dischi e successi di matrice sincopata, hanno via via lasciato spazio, nel tempo, a testi, melodie ed arrangiamenti della canzone d’autore. Simona Ventura in tv ha scelto la loro Domenica Mattina come sigla per la trasmissione sportiva La Domenica Ventura. Da oltre un decennio la formazione è composta da amici musicisti sull’asse Milano-Cesenatico, ed è proprio nel paese che si affaccia sull’Adriatico che i Matrioska si esibiranno prima della data che li vedrà sul palco dell’Alcatraz, storico music club milanese di via Valtellina. I Matrioska sono il cantante Antonio Di Rocco, Witmer Cislaghi alle tastiere, Bonomo alla chitarra elettrica, Simone Francioni al basso, Lorenzo Rocculi al trombone, Tommaso Scarpellini alla tromba e Luca Nobile alla batteria. L’ingresso per assistere al concerto costa 19 euro incluso un drink. Info e prenotazioni al 328 7723203, oppure direttamente al Noi Lounge in viale Carducci.

Giacomo Mascellani