Doppio concerto al Noi Lounge club

Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico questa sera torneranno le sonorità lisergiche, vintage e al sapore di funk. L’hammondista e tastierista Enri Zavalloni si esibirà in concerto col suo trio a partire dalle 21.30, accompagnato da Roberto Costa al basso e Filippo Lambertucci alla batteria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Domani sera, sempre alle 21.30, il Noi Lounge Music Club proporrà invece l’omaggio al più grande artista pop di tutti i tempi, riscoprendo i ritmi e melodie delle grandi hit di Michael Jackson, considerato appunto il Re del Pop. A far rivivere i successi sarà un trio d’eccezione, formato da musicisti quotati che hanno calcato importanti palcoscenici a livello nazionale ed internazionale, per un concerto dove un mix di ritmi, melodie accattivanti e molto più che note, farà dialogare l’estro incontenibile del batterista Pier Foschi e le tastiere di Mecco Guidi, affiancati da Maurizio Piancastelli alla tromba e flicorno. Anche per questa serata evento la prenotazione è obbligatoria ed i posti sono limitati. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma. L’ingresso ai concerti costa 19 euro incluso un drink, ma è anche possibile cenare su prenotazione nello stile del club. Nelle settimane successive di ottobre e novembre il locale di Cesenatico continuerà a proporre eventi live sempre sotto la direzione artistica di Fabio Nobile.

Giacomo Mascellani