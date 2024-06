Doppio concerto al Noi Lounge. Questa sera c’è Veronica Key

Veronica Key apre il week end di musica dal vivo al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’appuntamento è stasera alle 22, quando la cantante sarà protagonista sul palco di una proposta centrata sulle canzoni dell’anima, in un repertorio che spazia in un viaggio tra ieri e oggi. Per l’occasione l’artista si esibirà in trio, accompagnata da Massimo Saccutelli alle tastiere e Luca Mattioni alle percussioni. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro incluso un drink. È consigliata la prenotazione e gli interessati possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico. Nello stile del club è possibile anche cenare in sala davanti al palco. Domani sera, sempre al Noi e sempre alle 22, si terrà invece il concerto della cantante Daniela Peroni e del chitarrista Mirko Guerra. Il duo proporrà brani tratti dal repertorio pop italiano e internazionale, passando dai classici jazz, swing e bossa nova.

Giacomo Mascellani