Doppio weekend per assaporare le tradizionali cantarelle

Gatteo Mare si prepara alla sagra della Cantarella: sette giorni di gusto, tradizione e spettacolo in due weekend: dall’1 al 4 e dal 9 all’11 maggio. L’evento è organizzato dall’associazione Uniti per Gatteo in collaborazione con il centro ricreativo culturale Giulio Cesare. La cantarella è una specialità tipica romagnola, nata come cibo povero e preparata con ingredienti semplici come farina, acqua, latte e bicarbonato. Ogni famiglia custodisce la propria variante della ricetta, tramandata di generazione in generazione, proprio come il dialetto locale. Tradizionalmente cotta su una teglia arroventata sul fuoco a legna, la cantarella è un dolce che richiama i sapori autentici di un tempo, simile ai pancakes anglosassoni o ai blinis russi. Piazza della Libertà ospiterà un’area coperta dove sarà possibile degustare i migliori piatti della tradizione locale: rane in umido, seppie con i piselli, trippa e fritto di pesce e le cantarelle in numerose varianti. Tanti gli spettacoli e attività per tutta la famiglia. Mercoledì 1° maggio alle 16 tradizionale concertone dedicato a Vasco Rossi con la band Roxy Bar; venerdì concerto degli Zebra; sabato per bambini "Pirati da Strapazzo" e in serata il cabaret di Sergio Casabianca; domenica tributo ai Coldplay con il concerto dei Cold Place. Durante la giornata, mostra di auto d’epoca a cura del Motor Club di Cesena e animazione musicale con gli Amadori Brothers. Venerdì 9 musica latino-americana con i Caiman; sabato 10 pomeriggio per i più piccoli e la Pompieropoli, con i Vigili del Fuoco e lo spettacolo di Bimbobell. In serata cabaret con Bicio e musica dei Fourmanton; domenica 11 giochi in legno, il 13° Trofeo del Palo della Cuccagna ed esposizione delle Vespa.

e.p.