Dossi più ’dolci’ e ciclabile: operai in azione a Valverde

Sul lungomare viale Carducci sono cominciati i lavori all’altezza della frazione di Valverde. Le maestranze della ditta Romagnola Strade che si è aggiudicata la commessa, stanno intervenendo su quattordici attraversamenti pedonali, demolendo e ricostruendo i dossi presenti, addolcendone la pendenza per adeguarli alle nuove norme del codice della strada. Viene dunque data una risposta ad un problema reale, perchè sono molti gli automobilisti che hanno "toccato" con la marmitta o con il pianale, anche se a dire il vero si tratta di persone che non ci pensano nemmeno a rispettare il limite dei 30 chilometri orari. L’intervento permetterà anche di rifare la segnaletica orizzontale e rendere la carreggiata più sicura e fruibile. Contestualmente una squadra sarà al lavoro sulla pista ciclabile, dove sarà infatti quasi interamente riposizionata la segnaletica, che attualmente rende difficoltoso il passaggio pedonale, "spostando" i cartelli a margine della carreggiata pedonale. Il sindaco Matteo Gozzoli interviene così sul progetto che riguarda una zona ad alta valenza turistica e molto frequentata in estate: "I lavori sono concentrati in questi giorni, per far sì di poterli ultimare in tempo per la primavera e la stagione che sta per cominciare. La sistemazione dei dossi renderà la strada ancora più sicura, adeguandoli alle nuove norme del codice della strada. Quello dei cartelli che "disturbano" la ciclabile è un problema che ci hanno segnalato in tanti e che finalmente possiamo risolvere". g.m.