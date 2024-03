Dramma in famiglia a Crocetta. Ferì il figlio per difendere la moglie da un’aggressione

Mancano ancora tanti tasselli per ricostruire la lite culminata con l’accoltellamento di un ragazzo di 28 anni da parte del padre 62enne di Crocetta di Longiano. Il giudice per le indagini preliminari di Forlì sta effettuando un incidente probatorio per valutare la capacità di intendere e di volere del 28enne. Solo a maggio si farà chiarezza sull’esito della prova in un’udienza in cui le parti discuteranno della perizia sulla capacità del ragazzo. Il padre, indagato per tentato omicidio, aveva già confessato davanti al giudice. La sera del 30 ottobre l’uomo ha accoltellato il figlio alla schiena e a un fianco con un’unica coltellata che fortunatamente non ha leso gli organi vitali. Il 62enne ha detto di "aver agito per difendere lui e la moglie dall’aggressione del figlio". Il 28enne, secondo il racconto del padre, avrebbe aggredito il genitore con un batticarne, procurandogli una ferita alla testa, e avrebbe poi aggredito la madre, facendola sbattere contro un angolo del frigorifero. Il padre ha parlato dei problemi di natura psichica del ragazzo, che vanno avanti da anni e rendono complicata la convivenza con i genitori. L’indagato ha detto al giudice che è "assolutamente pentito" di quello che ha fatto: "sono andato ben oltre a quelle che erano le mie intenzioni, cercavo solo di mettere in salvo me e mia moglie dall’aggressione". Ora il 62enne è libero in attesa dello sviluppo delle indagini. Il ragazzo, la sera della lite, è stato subito soccorso e operato: il taglio, provocato dalla lama, non ha leso gli organi vitali. La famiglia si era trasferita a Crocetta di Longiano dal 2019 e non era molto conosciuta. La sera del litigio l’intera comunità era sotto choc per l’accaduto. Il ragazzo è uscito di casa barcollante e, sanguinante, ha chiesto aiuto a una vicina.

Annamaria Senni