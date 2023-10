Droga, controlli a tappeto. Fermate nove persone

In risposta alle segnalazioni di intervento che giungono costantemente da residenti e operatori commerciali che vivono e lavorano in due delle aree più critiche del nostro territorio in termini di sicurezza e cioè la zona della stazione ferroviaria e quella dei Giardini 11 Settembre nel quartiere ex Zuccherificio, la polizia locale di Cesena ha effettato una serie di interventi mirati, che hanno portato risultati concreti, a dimostrazione del fatto che in quelle zone le cattive frequentazioni si mantengono una costante. Il bilancio dei controlli messi in atto durante le prime due settimane di ottobre parla in effetti di nove fermi: otto legati alla detenzione di sostanze stupefacenti non ai fini di spaccio e uno imputabile invece proprio al reato di cessione di droga. Nello specifico le attività si sono concentrate nelle zone del Cubo, della stazione ferroviaria e del giardino 11 Settembre. In tutti i casi le sostanze sono state recuperate e sequestrate. "Le operazioni– commenta l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini – hanno interessato luoghi sensibili della nostra città in cui si verificano episodi di microcriminalità, spesso riconducibili a soggetti già noti al comando di polizia locale e alle altre forze dell’ordine. La presenza di una o più pattuglie in queste aree urbane, particolarmente frequentate da studenti e giovanissimi, è fondamentale non solo per sequestrare le sostanze stupefacenti, ma soprattutto per garantire un servizio fisso al mondo della scuola, con particolare riferimento ai momenti della giornata, al mattino e nel primo pomeriggio, in cui la popolazione scolastica è presente. In tutti i casi comunque si tratta di zone costantemente presidiate".

A questo proposito, dopo che gli agenti della polizia locale di Cesena nei mesi estivi avevano prestato servizio nei comuni dell’Unione Rubicone Mare, a partire dal primo ottobre i colleghi dei comuni vicini sono arrivati al comando di via Dell’Amore per collaborare nello svolgimento di attività di presidio e monitoraggio del territorio garantendo un miglioramento della sicurezza stradale, della sicurezza urbana e del controllo e repressione dell’abusivismo commerciale. Il tema, sempre attualissimo e che occupa uno dei primi posti nell’ambito del dibattito politico, non può prescindere dal riconoscimento di un problema che negli anni si è purtroppo acutizzato e che deve essere affrontato in maniera strutturale, per dare soluzioni concrete a una comunità che le chiede a gran voce. E il fatto che nell’indice della criminalità redatto dal Sole 24 Ore il nostro territorio provinciale sia al trentesimo posto in Italia, è l’ennesima conferma data dai numeri. Non dalle percezioni.