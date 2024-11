Droga, furti e alcol al volante. Denunciate undici persone

Undici persone denunciate e due segnalate per assunzione di droga. E’ il bilancio dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Cesena, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto dei colleghi delle Stazioni competenti. Quattro uomini denunciati per "guida in stato di ebbrezza alcolica", con valori etilici fra 1,24 g/l e 1,89 g/l, con le patenti ritirate per la successiva sospensione e i veicoli affidati a persone idonee alla guida; due cittadini stranieri denunciati per "furto aggravato in concorso" di generi alimentari all’interno di un centro commerciale; un cittadino straniero denunciato per "minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere" con il sequestro di un coltello di media dimensione; un 19ennetunisino denunciato per ricettazione poiché sorpreso in sella a una bicicletta rubata (lo stesso in serata è stato arrestato dalla polizia per tentato furto); due giovani stranieri denunciati "per soggiorno illegale nel territorio dello Stato", in attesa di espulsione; un uomo denunciato per "tentato furto" di un’autovettura in sosta presso il parcheggio dell’ospedale; due giovani segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti, aventi entrambi addosso hashish; un giovane sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

e. p.