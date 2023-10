Droga in viaggio sull’E45. Sequestrati 30 kg di hashish

Viaggiava sull’E45 con 30 chili di hashish e marijuana nascosti dentro il bagagliaio dell’automobile. Un 20enne è stato arrestato dalla polizia stradale di Forlì e dalla questura di Arezzo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un’operazione iniziata a Sansepolcro e conclusa con l’arresto a Mercato Saraceno, una settantina di chilometri più a nord. E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando gli investigatori della squadra mobile aretina, dopo aver notato la vettura del giovane sfrecciare ad alta velocità nei pressi di Sansepolcro, si sono insospettiti e hanno iniziato l’inseguimento. Il 20enne, dopo aver imboccato l’E45, continuava a viaggiare alternando tratti a tutto gas ad altri in cui rallentava l’andatura. Una volta entrati in Romagna, è stata allertata una pattuglia della sottosezione della stradale di Bagno di Romagna che lo ha fermato nell’area di servizio di Mercato Saraceno. I poliziotti, avvicinandosi al veicolo, hanno subito una certezza: avvertono infatti un fortissimo odore di stupefacente, che il giovane aveva riposto nel portabagagli, senza preoccuparsi neppure di nasconderlo. Lo stupefacente era suddiviso in panetti pressati e sottovuoto del peso complessivo di poco più di 30 chili. La droga era suddivisa in 4 scatoloni dove erano anche riportate le destinazioni, tra cui Rimini, Bolzano e Torino. La notevole quantità di droga, una volta immessa sulle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare agli spacciatori oltre 300mila euro. In seguito alla perquisizione sono stati rinvenuti anche tre smartphone, 500 euro in contanti e tre banconote da 100 euro false; tutto materiale sequestrato insieme allo stupefacente. Il 20enne di Frosinone è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere a Forlì in attesa del giudizio di convalida dell’arresto che si terrà oggi in tribunale. Per lui è scattata anche la denuncia per uso di banconote false e per reiterazione per guida senza patente. Il ragazzo era già stato sorpreso al volante in precedenza senza aver mai conseguito la patente.