Droga nascosta nel garage. Arrestato pusher di 24 anni

I carabinieri hanno arrestato uno spacciatore che in riviera riforniva pusher e persone col vizietto. È accaduto nella notte del 13 maggio scorso, quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesenatico, hanno stretto le manette ai polsi ad un ragazzo italiano di 24 anni. Tutto è partito da un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, svolto nelle vie centrali, quando una pattuglia ha fermato un’auto con a bordo il giovane, già monitorato dai militari per una serie di movimenti sospetti, per un continuo andirivieni dalla sua abitazione di soggetti noti quali assuntori di droghe. Dalla perquisizione all’interno del cruscotto del veicolo è emersa una discreta quantità di hashish e marijuana, già suddivisa in dosi. Successivamente è stata perquisita anche l’abitazione, pure in virtù del fatto che il ragazzo era già stato condannato in precedenza per spaccio. Nel garage i carabinieri sono riusciti a sequestrare 2 chilogrammi di hashish, 250 grammi di marijuana e 52 grammi di cocaina, in parte confezionate e pronte per essere cedute, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione. Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Forlì, ha disposto il trasferimento del 24enne in una cella del carcere diForlì, in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, in attesa del processo. Nel frattempo i carabinieri proseguono le indagini, vista la consistente quantità di droga sequestrata.

g.m.