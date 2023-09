Droga, segnalate otto persone

Sono otto le persone segnalate dai carabinieri di Cesenatico alla Prefettura di Forlì-Cesena in quanto consumatori di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 30enne fermato a Ponente con un grammo di hashish, un 18enne con 2,5 grammi d’erba, un 27enne con 5 grammi di hashish, un 25enne con un grammo di hashish, un 20enne pizzicato in viale Roma con 4 grammi di marijuana, un 26enne pizzicato in via Cecchini con 9 grammi di hashish ed al quale è stata ritirata la patente, un 24enne controllato in pizza Costa con uno spinello e un grammo di fumo ed un 17enne con in tasca un grammo di hashish.