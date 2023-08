Droga, tredici persone segnalate C’è anche un quattordicenne

La sicurezza sulle strade e il contrasto allo spaccio di droga, sono due fronti sui quali sono intervenuti i carabinieri di Cesenatico a Ferragosto. Una ragazza di 26 anni è stata denunciata per il rifiuto dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica (che è un reato peggiore rispetto a chi ubriaco ma accetta il test). È accaduto in via Cecchini ed oltre al ritiro della patente è scattato il sequestro dell’auto ai fini della confisca da parte dello Stato. Un ragazzo anch’egli 26enne è stato invece fermato in piazza Cavallotti, in pieno centro, dopo che l’etilometro ha segnalato 1,48, cioè tre volte il limite di legge; anche in questo caso l’autovettura è stata confiscata. Sono ben 13 le persone multate e segnalate alla Prefettura di Forlì-Cesena come consumatori di sostanze stupefacenti. Fra questi ci sono un 14enne, controllato su una panchina in piazza Andrea Costa e pizzicato con tre grammi di hashish, ed un 16enne fermato ai Giardini al Mare con un grammo di fumo. In entrambi i casi i carabinieri hanno consegnato i minorenni ai rispettivi padri. Le altre persone fermate con la droga hanno una età compresa tra i 18 e i 45 anni e sono state tutte controllate in viale Carducci, i Giardini al Mare e via Manzoni. g.m.