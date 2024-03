Drudi dona due opere al Comune

La donna è stata assoluta protagonista nella Chiesa di Sant’Agostino, nel cuore del centro storico, per volere dell’artista cattolichino Mauro Drudi che l’ha messa al centro delle sue opere creando una fusione karmica di colori, emozioni, luci, ombre e sguardi. In vista della chiusura della mostra, prevista per doani, l’artista ha donato

due opere al Comune di Cesena per ringraziare l’Amministrazione comunale e per fare in modo che la sua “LEI” resti a Cesena.

La monumentale installazione, che occupa quasi interamente i 40 metri che separano la balaustra dall’entrata principale della grande e bellissima chiesa, è stata realizzata con il patrocinio del Comune e il sostegno del centro Porsche di Cesena, e sarà al centro di ulteriori altri momenti pubblici organizzati dall’artista in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune.

La mostra sarà visitabile oggi e domani dalle 10 alle 20. Entrata libera. Per ulteriori informazioni è possibile contattare 338 856 6952.