Due assemblatori per furgoni

La ditta Service Car operante nella costruzione di furgoni in vetroresina (054758779) cerca per la sede di Longiano (FC),

due assemblatori per svolgere mansioni di assemblaggio di pezzi in vetroresina, montaggio accessori, con uso di levigatrici, flessibile, rivettatrice, preferibile se in possesso di titolo di studio, si valutano anche apprendisti.