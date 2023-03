Due catene fanno base a Villamarina

di Giacomo Mascellani

Le due catene alberghiere più importanti del territorio hanno una nuova casa. Da quest’anno la Club Family Hotel e Color Holiday, le due grandi società dedicate alle vacanze delle famiglie con bambini che assieme contano 22 strutture ricettive in tutte le tre province romagnole, hanno una nuova sede. La base operativa resta a Cesenatico, con gli uffici che sono stati trasferiti in un’area a Villamarina in un edificio a due piani. Le due catene danno lavoro a 70 persone anche quando gli alberghi sono chiusi.

Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel, è molto soddisfatto: "Oltre al nostro lavoro di operatori turistici, ci stiamo impegnando molto anche per migliorare la qualità degli ambienti di lavoro ed il benessere dei dipendenti. Per questo ci siamo dotati di una sede nuova e moderna, dove abbiamo costruito tutto noi, quindi gli uffici direzionali, la sala riunioni, i locali per i colloqui ed abbiamo allestito 32 nuove postazioni per il personale con tavoli e computer. Il nostro obiettivo è strutturarci sempre di più e visto che abbiamo 40 dipendenti che lavorano negli uffici nove mesi all’anno, volevamo garantire loro ambienti di lavoro di maggiore qualità".

Gianluca Scialfa di Color Holiday vuole migliorare l’organizzazione: "Abbiamo sempre organizzato gli uffici in una struttura ricettiva, ma avevamo bisogno di fare un salto di qualità, così assieme all’amico Andrea Falzaresi abbiamo pensato di acquistare uno stabile dove dedicarci esclusivamente a ricevere le telefonate, le richieste di preventivi e le prenotazioni, ma anche poter organizzare riunioni ed accogliere professionisti e fornitori. Abbiamo molte attenzioni per i dipendenti e abbiamo 30 fra dipendenti e collaboratori che lavorano anche in inverno".

La catena Club Family Hotel ha 13 strutture ricettive e villaggi, delle quali i tre alberghi più grandi di Cesenatico (Hotel Tosi Beach, Serenissima ed Executive), tre a Cervia (Costa dei Pini, Tintoretto e Cervia Village), cinque a Milano Marittima (Michelangelo, Rio, Ariston, Aparthotel Boutique e l’ultimo arrivato Milano Marittima Village), e due a Riccione (Best Family Riccione e Club Family Hotel Riccione). La catena Color Holiday è formata da nove alberghi e villaggi, di cui tre a Cesenatico (Mokambo Design Hotel, Metropolitan Village e Green Village), il Miami Beach a Milano Marittima, il Palace Lido a Lido di Savio, il King Marte a Lido di Classe, il Perla Village e l’Ermitage a Bellaria Igea Marina ed il Punta Nord a Rimini. Le due catene insieme hanno circa 2.000 camere, con oltre 600mila presenze all’anno, occupando nel pieno della stagione estiva oltre 1000 tra dipendenti e collaboratori esterni.