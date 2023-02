Due colpi di pistola nella notte di Carnevale

di Gabriele Papi

Non erano mortaretti o petardi ma due colpi di pistola le detonazioni che alle quattro di notte squarciarono il silenzio di via Fra’ Michelino tra il 17 ed il 18 febbraio del 1900, dopo le baldorie della sera di carnevale celebrato in città in pompa magna. Quelle due pistolettate in rapida sequenza, preludio a un grave fatto di sangue, provenivano da una locanda che affittava camere, quasi a ridosso della piazza grande che allora si chiamava Piazza Vittorio Emanuele. Una di quelle camere era chiusa dall’interno: alla polizia, subito chiamata e accorsa, non restò che forzare la porta. Si trovò di fronte una scena disperante: sul letto i corpi di due ragazzi: lui in camicia con la pistola accanto, lei in sottoveste, nessun segno d lotta, una bottiglia di liquore semivuota. Non c’era bisogno di Sherlock Holmes: lui, Pio Gargano studente del liceo classico, famiglia agiata: lei Nerina Zignani, bella sartina dei borghi. Lui l’aveva uccisa, per poi uccidersi. Un amore impossibile per le rigide convenzioni sociali di allora.

La terribile notizia volò subito di bocca in bocca travalicando i confini cittadini. "Il suicidio di due amanti": titolava così un’accorata corrispondenza cesenate su ’Il Resto del Carlino’ di Bologna, quotidiano in edicola il 20 febbraio 1900. Quasi tutta Cesena commossa e sbigottita fece ala al corteo funebre che accompagnò i ragazzi al cimitero per "iI viaggio che non ha ritorno", come scrivevano i cronisti di quel tempo. Le due bare di colore rosso e nero, come s’usava allora, erano portare a spalla, affiancate: insieme, dietro i feretri ,i familiari, gli studenti, le sartine, molti giovani. Al passaggio le donne si facevano il segno della croce, gli uomini si toglievano il cappello, i bambini sempre vocianti osservavano attenti e stupiti: solo il silenzio ad accompagnare le esequie. Ma sotto la cenere della costernazione stavano già covando, le polemiche politiche e culturali. La tragica vicenda aveva somiglianze con il romanzo "Il trionfo della morte" di Gabriele D’Annunzio, che fece scalpore tra chi sapeva leggera (metà della popolazione era semianalfabeta): anche il protagonista di quel romanzo, alla fine, si suicida insieme all’amante.

’Il Savio’, periodico cesenate cattolico, andò alla carica: "Delitti e scandalo" fu il titolo d’un velenoso articolo (n.8, 25 febbraio 1900) in cui si attaccava la scuola pubblica che consentiva la lettura di libri "immorali", con bordate ai docenti "massoni" che avrebbero convinto gli studenti a partecipare alle esequie. A stretto giro di posta la dura replica de ’Il Cittadino’, periodico laico: "Pietosa tragedia e spietato moralista", apparso la sera stessa (n. 8, 25 febbraio 1900) che rampognava chi "di cuore così duro da non aspettare nemmeno che le salme fossero fredde aveva, come al solito, chiamato empietà la pietà e inveito contro i morti e contro i vivi…". Altrettanto secca la replica degli studenti liceali che smentivano strumentalizzazioni. Diverso fu il sentimento popolare: lo dimostra il racconto dei cantastorie che fecero poi rivivere sulle piazze non solo cesenati la tragedia di Nerina, diciottenne, e di Pio, diciannovenne, che "contro la triste sorte dissero al mondo addio ad incontrar la morte…".