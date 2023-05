Due denunciati per soggiorno illegale

I carabinieri stanno eseguendo vari controlli su parecchi clandestini. Sono due le persone denunciate per ingresso e soggiorno illegale in Italia; nella rete sono finiti un uomo di 35 anni (fermato da un pattuglia mentre a piedi stava percorrendo via Vespucci a Ponente), su cui pende un ordine di espulsione emesso dal questore di Cuneo il 17 maggio 2022, ed un 24enne controllato da una pattuglia dell’Aliquota radiomobile del Norm, mentre si trovava a bordo della propria vettura, sprovvisto del permesso di soggiorno.