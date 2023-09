Due equipaggi olandesi a Sogliano: cibo, sport e arte povera

Hanno fatto tappa a Sogliano gli equipaggi olandesi che partecipano all’Acsi Free Life Test Tour, iniziativa promozionale organizzata dal più importante sito europeo di camping. Dopo aver visitato Comacchio e Ferrara, Ravenna e Cervia, Forlimpopoli e Cesenatico, gli equipaggi vincitori del concorso Camping Lovers 2023 hanno fatto tappa anche a Sogliano. Il concorso ha coinvolto il Consorzio Camping & Natura Villages, che associa 25 villaggi e campeggi sulla riviera romagnola, grazie alla collaborazione con la Regione-APT Servizi e con Acsi (da 50 anni il più importante sito europeo di camping) e a seguito della campagna di promozione sviluppata in Olanda in un programma televisivo dedicato ai campeggi sull’emittente nazionale RTL 4.

La tappa a Sogliano ha coinvolto due degli equipaggi olandesi in visita in Romagna. In primis il team Active, quello collegato alla proposta di vacanza attiva: al quale sono state consegnate due maglie della Nove Colli dal presidente Andrea Agostini, prima di una pedalata sulle salite della celebre corsa ciclistica con una guida di eccezione, l’ex ciclista Manuel Senni. A Sogliano, il team è stato ospite dell’Osteria Tera, dove il proprietario Gianmarco Casadei ha offerto una merenda con prodotti locali. All’incontro era presente anche la sindaca Tania Bocchini. Il secondo team olandese, quello appassionato di cultura, è stato accompagnato alla scoperta del borgo: ha visitato i musei del Disco d’epoca e dell’Arte povera. Quindi tutti ospiti delle Antiche Fosse Rossini, dove Francesco Rossini ha illustrato la procedura di infossatura del Formaggio di Fossa Dop. A coronare il percorso enogastronomico, Maurizio Camilletti, tegliaio di Montetiffi, che ha mostrato agli ospiti l’arte di un mestiere della tradizione omaggiandoli con farina, ricetta della piadina e con il prezioso manufatto.

e.p.