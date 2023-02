Due fontane dell’acqua moderne e salvambiente a Calisese e Ronta

Fontane per bere, ma anche servizi interattivi salvambiente. Sono state inaugurate ieri mattina a Calisese e a Ronta due nuove innovative casine dell’acqua. L’installazione dei totem, che erogano acqua fornendo informazioni alla cittadinanza rispetto ad eventi, progetti e campagne di sensibilizzazione e che fungono anche da presidi ambientali in grado di analizzare la qualità dell’aria e l’inquinamento acustico, è avvenuta alla presenza dei presidenti dei quartieri Ravennate, Fabio Pezzi, e Rubicone, Mario Picone.

Un primo PUNTOnet H2O, era stato già collocato a Pievesestina, nel quartiere Dismano, lo scorso dicembre mentre le prossime stazioni saranno installate, prima della primavera 2023, a San Vittore e Ponte Pietra.

"Questi innovativi presidi – commenta l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – rappresentano un importante passo in avanti nel percorso contro l’utilizzo della plastica promosso e sviluppato dall’Amministrazione, in collaborazione con i quartieri e con le scuole. L’installazione di queste case dell’acqua smart nasce dall’esigenza di ridurre l’inquinamento da plastica monouso, fornire acqua di qualità, fresca e controllata, di sensibilizzare e incentivare i cittadini al corretto uso dell’acqua di rete che, come l’acqua di casa, è controllata e più che sicura. Questi nuovi presidi rispondono a una significativa richiesta dei cittadini e a un obiettivo di mandato che si inserisce nel piano di azioni plastic free concretizzate nel corso di questi anni. A questo proposito, sono ottimi i riscontri arrivati dal quartiere Dismano, dove i cittadini e le cittadine si servono della stazione PUNTOnet H2O mentre svolgono sport nella vicina area verde, per dare da bere al proprio cane oppure per rifornirsi di acqua fresca e controllata mentre ricaricano lo smartphone".